Alvo do Flamengo, Carlos Carvalhal é apresentado pelo Braga

O Flamengo ainda não anunciou seu novo técnico, mas já podemos dizer que um dos favoritos a assumir o rubro-negro não virá para o Brasil. O Braga, de Portugal, apresentou oficialmente nesta quarta-feira (29) Carlos Carvalhal como comandante de sua equipe.

This is my skin. My DNA is Braga. So happy to be back home! #ESTAÉAMINHAPELE #ANOSSAHISTÓRIA pic.twitter.com/8Seqw5qdGo — Carlos Carvalhal (@carloscarvalha2) July 29, 2020

O treinador foi um dos candidatos da diretoria do Flamengo após a grande temporada do Rio Ave sob o comando do português. Carvalhal deixou o Swansea (Inglaterra) para dirigir uma equipe com investimento menor. Mesmo assim, conseguiu levar o Rio Ave à quinta posição do Campeonato Português, alcançando uma vaga na Liga Europa.

Os resultados chamaram a atenção, e o técnico entrou no radar do Flamengo. Carlos Carvalhal assinou contrato com o Braga nesta quarta-feira (29), e explicou o motivo que o fez assinar com o time de sua cidade natal e que o revelou para o futebol: “Há um princípio basilar para mim há alguns anos, entrar em um clube que me queira. Eu só quero treinar onde me querem, onde eu sinta que sou desejado, isso para mim é fundamental. Foi isso que me levou ao Rio Ave. Nós vivemos em um mundo que às vezes não entendemos a necessidade de nos ligarmos emocionalmente. Quando eu tenho a situação do Braga, não quero saber se está na terceira ou na segunda divisão. Não é isso que é importante. O mais importante foi que senti um desejo muito grande do Braga de contar comigo. Senti essa força, senti a vontade de que fosse o treinador. Isso para mim é determinante, é muito mais importante que o dinheiro, muito mais importante que o prestígio, porque significa uma premissa fundamental para começar um trabalho. Querem-nos, então agora vamos criar laços emocionais com os jogadores, com as pessoas à nossa volta, porque todos juntos vamos conseguir algo muito bom”.

O Braga foi o terceiro colocado do Campeonato Português, com 60 pontos conquistados, ficando 17 pontos atrás do vice-campeão Benfica.