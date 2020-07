Campeonato Francês volta em agosto para temporada 2020/2021

A Ligue 1 divulgou nesta quinta (9) o calendário oficial da próxima temporada. As partidas começam no dia 23 de agosto de 2020 e vão até 23 de maio de 2021. O Campeonato Francês foi o único dos cinco grandes da Europa que optou por não disputar os últimos jogos da temporada atual, declarando como campeão o então líder da competição, o Paris Saint Germain.

🚨 Le 𝗰𝗮𝗹𝗲𝗻𝗱𝗿𝗶𝗲𝗿 complet de la saison 2020 / 2021 est désormais connu !



Découvrez celui de votre club de cœur 📝➡ https://t.co/HktScFXlQI pic.twitter.com/cWR0plwI7D — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) July 9, 2020

O time de Neymar e Mbappé estreia no próprio dia 23, em casa, contra o Metz. O atual vice-campeão Olympique de Marselha recebe o Saint-Étienne no mesmo dia. O primeiro grande clássico entre as duas equipes será logo na terceira rodada, em um domingo, 13 de setembro, com o mando do time de Paris.

O PSG vai entrar em campo no próximo domingo (12) para um amistoso contra o Le Havre, da segunda divisão francesa. A partida está marcada para 14h (horário de Brasília) no Stade Océane. O Le Havre anunciou venda de ingressos e o jogo poderá receber até 5 mil pessoas, incluindo comissão técnica de cada equipe, organizadores, atletas e torcedores. Os ingressos já estão esgotados.

O retorno oficial do PSG aos gramados será apenas no dia 24 de julho, para decisão da Copa da França, contra o Saint-Étienne, no Stade de France, em Paris. Dia 31, será a vez de o time de Neymar enfrentar o Lyon, no mesmo estádio, na final da Copa da Liga da França.