City carimba faixa de campeão do Liverpool no Campeonato Inglês

O Manchester City carimbou a faixa do Liverpool nesta quinta-feira (2) ao golear os atuais campeões do Campeonato Inglês por 4 a 0 em partida realizada no estádio City of Manchester.

O triunfo da equipe comandada pelo técnico espanhol Pep Guardiola vem exatamente uma semana depois de a equipe da terra dos Beatles garantir o campeonato nacional após ver o vice-líder Manchester City ser derrotado por 2 a 1 pelo Chelsea no estádio de Stamford Bridge.

Carimbo na faixa

Mesmo contando com a equipe considerada titular, o time comandado pelo técnico alemão Jürgen Klopp não teve força para superar um Manchester que contou com o brilho do goleiro brasileiro Ederson, muito seguro na defesa.

O City venceu graças a gols dos atacantes ingleses Sterling e Foden, e do meia belga De Bruyne. O tento contra de Oxlade-Chamberlain completou o marcador.