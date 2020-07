Clássico-Rei abre semifinais da Copa do Nordeste nesta terça-feira

Fortaleza e Ceará travam duelo histórico nas semifinais da Copa do Nordeste, nesta terça-feira (28), às 21h30, no estádio de Pituaçu, em Salvador. Pela primeira vez, uma partida oficial do Clássico-Rei será disputada fora do estado do Ceará. Por conta da pandemia do novo coronavírus (covid-19), todos os jogos restantes da Lampions League ocorrerão no estado da Bahia.

Quem vencer, disputará o título da competição. Caso a partida termine empatada, o finalista sairá após cobrança de pênaltis. A rivalidade entre as duas equipes vem de longe, lá se vão 101 anos. Os dois clubes já se enfrentaram este ano em duas oportunidades. Na Primeira Fase da Copa do Nordeste, o clássico terminou empatado de 1 a 1. No Estadual, o Fortaleza, também chamado de Leão do Pici, levou a melhor, vencendo o Vovô, comandado pelo técnico Rogério Ceni, por 2 a 1.

O atual campeão Fortaleza se garantiu na semifinal após eliminar o Sport, no último sábado (25), na disputa por pênaltis, em partida das quartas de final. Em relação ao time titular, Ceni não deve fazer alteração em relação ao último jogo.

Por outro lado, o técnico Guto Ferreira tem algumas lacunas a serem preenchidas. Na vitória por 1 a 0 contra o Vitória no sábado (25), o treinador ligou o sinal de alerta. No decorrer da partida, o atacante Rick torceu o tornozelo, e Rafael Sobis foi substituído após passar mal. Caso a dupla não possa entrar em campo esta noite, Lima e Cleber deverão ganhar oportunidade de jogar.

No sistema defensivo o treinador do Vovô terá que resolver outra questão. O zagueiro Luiz Otávio foi expulso contra os baianos, portanto terá que cumprir suspensão automática. A tendência é que Eduardo Brock faça dupla de zaga com Tiago.

Amanhã (29), a outra semifinal será entre Bahia e Confiança, também no Pituaçu. No sábado (25), os baianos conquistaram vaga após vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo-PB. O time sergipano avançou após eliminar, nos pênaltis, o Santa Cruz.

Prováveis escalações

Fortaleza: Felipe Alves; Gabriel Dias, Paulão, Quintero, Bruno Melo; Felipe, Romarinho, Juninho, David; Osvaldo, Wellington Paulista. Técnico: Rogério Ceni.

Ceará: Fernando Prass; Samuel Xavier, Eduardo Brock, Tiago, Bruno Pacheco; Charles Sobral, Ricardinho, Vinícius; Fernando Sobral, Rafael Sobis (Cléber), Rick (Lima). Técnico: Guto Ferreira.