Com Nenê, Fluminense busca manter liderança do Grupo B do Carioca

Líder do Grupo B da Taça Rio, o Fluminense enfrenta o Macaé hoje (2), às 17h30, e já deve contar com o retorno do meia Nenê ao time titular. O jogador não foi relacionado na derrota por 3 a 0 contra o Volta Redonda, no último domingo (29), no primeiro jogo do clube pós-paralisação por conta da pandemia do novo coronavírus (covid-19). Nenê testou positivo para a covid-19. Embora assintomático, ele precisou cumprir o período de isolamento e só voltou aos treinos presenciais no sábado (28). Com apenas um dia de atividade em grupo, o camisa 77 sequer sentou no banco de reservas. A partida Macaé x Flu, válida pela quinta rodada da Taça Rio - segundo turno do Campeonato Carioca - será realizada no no estádio Elcyr Resende, em Bacaxá, distrito de Saquarema (RJ).

Outro jogador que também pode voltar a campo na tarde desta quinta-feira (2) é o atacante Wellington Silva. O atacante cumpriu isolamento, por ter mantido contato com uma pessoa infectada pela covid-19, embora tenha testado negativo. Ele retornou as treinos com o elenco na útlima quinta (25). Nenê e Wellington Silva terão oportunidade de começar jogando na equipe do técnico Odair Hellmann, no lugar de lugar de Ganso e Evanilson, respectivamente.

A lateral esquerda do Flu não poderá contar com Egídio. O titular na posição tomou cartão vermelho na última rodada, e cumpre suspensão automática. Desta forma, Ourinho deve ganhar oportunidade. Com 9 pontos na tabela, o Tricolor busca uma vitória simples para se manter na liderança do Grupo B. Se empatar com o Macaé, dependerá do resultado da partida de seu concorrente, o Volta Redonda, segundo colocado, com 7 pontos: o Voltaço terá de aplicar uma goleada de 5 gols de vantagem sobre o Resende.

A primeira colocação faria o clube das Laranjeiras evitar o duelo contra o Flamengo na semifinal. A equipe rubro-negra conta com o elenco de maior investimento da competição, além de ter sido campeã da Taça Guanabara - primeiro turno do Campeonato Carioca - e ter a melhor campanha na classificação geral.

Apenas em um cenário remoto o Tricolor não alcançará a classificação. Isso pode ocorrer se tudo tudo der errado: se o Flu for derrotado pelo Macaé; se o Volta Redonda vencer o Resende por qualquer placar; e se o Madureira golear o Vasco, de maneira a tirar a considerável diferença de saldo de gols. O Madureira tem menos 2 pontos e a equipe do técnico Odair Hellmann tem 7.

Em relação ao Macaé, o clube da região Norte Fluminense é o lanterna do Grupo B, com apenas 3 pontos conquistados em quatro jogos disputados na Taça Rio.

Prováveis escalações:

Fluminense: Muriel, Gilberto, Nino, Matheus Ferraz e Orinho; Hudson, Yago e Nenê; Marcos Paulo, Wellington Silva e Fred. Técnico: Odair Hellmann.

Macaé:Jonathan, Filipe Formiga, Anderson, André Ribeiro e Maranhão; Wagner Carioca, Kaique, Anderson Canhoto e Richard; Jones e Alexandro. Técnico: Charles Almeida.