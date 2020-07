Coritiba oficializa contratação de Neilton até o fim de 2022

O Coritiba anunciou nesta quinta-feira (30) a contratação de Neilton. O atacante assinou com o clube até o fim de 2022. O jogador pertencia ao Vitória e estava emprestado ao Hatta Club, dos Emirados Árabes, mas revelou que vinha conversando com o Coxa desde o início do ano.

“Eu tive conversas com o Coritiba desde o início do ano e procurei buscar informações sobre o clube, em relação a ambiente e jogadores. Tive informações bastante significativas e importantes. A grandeza que o clube tem também foi um dos motivos (de se transferir), de tá brigando por coisas boas no campeonato e maneira que o Barroca gosta de jogar, a maneira que faz o time jogar também”, disse Neilton em entrevista ao canal TV Coxa, no Youtube.

Neilton é um jogador revelado pela base do Santos, depois passou por Cruzeiro e Botafogo, onde foi muito bem entre 2015 e 2016. Também jogou por São Paulo, Vitória, Internacional e, desde janeiro deste ano estava no Hatta Club.

O Coritiba aposta nas características do atacante para fazer um bom Campeonato Brasileiro, e Neilton conhece bem o estilo do técnico Eduardo Barroca

“Sempre vi as equipes do Barroca jogarem. É um treinador que faz a equipe ter a bola, a posse de bola e sempre buscar o gol. Isso é importante, é minha característica, de buscar sempre o gol, buscar ficar com a bola no pé. Vim para jogar para a equipe, para dar o meu melhor para que a equipe possa vencer e eu tenho características que podem ajudar, como velocidade, técnica. Vim aqui para agregar e procurar ajudar o grupo”.

O Coritiba já tinha dado sinais de que o atacante faria parte do elenco, porém não era fácil descobrir. Na noite de ontem (29), o Coxa venceu o Cianorte por 2 a 0, no Couto Pereira, e garantiu vaga na final do Campeonato Paranaense. Sem poder contar com torcida, o clube colocou bonecos com imagens de torcedores nas arquibancada do estádio. Uma das imagens era de Neilton.

O clube também fez uma homenagem ao jornalista Rodrigo Rodrigues, colocando sua imagem entre os torcedores na arquibancada. Rodrigo Rodrigues morreu nesta quarta-feira devido a complicações decorrentes do novo coronavírus (covid-19).