Covid-19: Santa Catarina cancela partida entre Avaí e Chapecoense

O governo de Santa Catarina anunciou neste sábado (11) o cancelamento do jogo Avaí x Chapecoense, que ocorreria neste domingo (12), às 16h, na Ressacada, em Florianópolis, pelas quartas de final do Campeonato Catarinense. Em nota a Superintendência de Vigilância em Saúde informou que ambos os clubes e a Federação Catarinense de Futebol (FCF) foram notificados de uma portaria assinada pelo secretário de Saúde do Estado, André Motta Ribeiro, em 6 de julho deste ano. O motivo foi a confirmação de que 14 componentes de uma das equipes contraíram o novo coronavírus (covid-19).

O documento regulamenta as medidas sanitárias e o risco epidemiológico durante a pandemia da covid-19. A decisão tomada foi baseada no Artigo 6°, no qual um trecho determina que “atletas e trabalhadores com resultado positivo ou sintomático devem manter isolamento domiciliar por, pelo menos, 14 dias do início dos sintomas, podendo retornar às atividades após esse período desde que estejam assintomáticos por, no mínimo, 72 horas ou após avaliação clínica.”

O Verdão do Oeste soltou comunicado em site oficial ontem, relatando que alguns jogadores e membros da comissão técnica também testaram positivo para a covid-19 na terça-feira (7), mas não especificou quantos e nem os nomes dos infectados.

A testagem ocorreu antes da partida contra o mesmo Avaí, no primeiro jogo das quartas de final do campeonato, ou seja, os jogadores e membros da comissão técnica da equipe avaiana também tiveram contato com os infectados.

Domingo

Apesar do cancelamento de Avaí e Chapecoense, três jogos do Campeonato Catarinense ocorrerão neste domingo (12): Marcílio Dias x Criciúma, no Gigantão das Avenidas, em Itajaí; Figueirense x Juventus, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis; e Brusque x Joinville, no Augusto Bauer, em Brusque. Todas as partidas são válidas pelas quartas de final da competição.

O Campeonato Catarinense foi retomado na quarta-feira (8), após paralisação decorrente da pandemia do novo coronavírus no mês de março. Ao todo, quatro jogos foram realizados após a retomada.