F1: Canadense Lance Stroll é o melhor em treinos para GP da Inglaterra

O canadense Lance Stroll, da equipe Racing Point, garantiu o melhor tempo, nesta sexta (31), nos treinos livres para o Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1, realizado no circuito de Silverstone, com o tempo de 1min27s274.

A segunda melhor marca do dia ficou com Alexander Albon, da RBR, com 1min27s364, enquanto o terceiro foi Valtteri Bottas, da Mercedes, com 1min27s431.

CLASSIFICATION: END OF FP2



Just nine-hundredths between the top two as Lance Stroll finishes P1 in second practice ⏱️#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/NGO6AV5iQk — Formula 1 (@F1) July 31, 2020

Já o atual campeão Lewis Hamilton, da Mercedes, conseguiu apenas o quinto melhor tempo, de 1min27s581.

O Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1 acontece no próximo domingo (2), a partir das 10h10 (horário de Brasília).