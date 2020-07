Fórmula 1 confirma dois casos de coronavírus

A Fórmula 1 anunciou nesta sexta-feira (17) que duas pessoas testaram positivo para covid-19 no Circuito de Hungaroring, onde será disputado o GP da Hungria.

Segundo a F1, as duas pessoas não estavam presentes na Áustria, foram removidas das operações e isoladas, assim como quem teve contato próximo a elas. A categoria anunciou que realizou 4.997 testes na última semana, mais de 15 mil no mês, e que foram tomadas rígidas medidas de segurança desde que as corridas voltaram a ser disputadas.

