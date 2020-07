Interino do Benfica evita comentar possível contratação de Jorge Jesus

Se na entrevista coletiva de Bruno Henrique na véspera da final da Taça Rio o assunto principal foi Jorge Jesus, o que imaginar das perguntas ao técnico interino do Benfica? O vice-líder do Campeonato Português entra em campo na próxima quinta (9) contra o Famalicão, pela 31ª rodada, precisando desesperadamente da vitória.

Faltando apenas quatro jogos para o fim da competição, o Benfica está seis pontos atrás do líder Porto e só pode pensar em vencer se pretende levantar a taça pelo segundo ano consecutivo. O problema é que o time vive em grave crise, que culminou na demissão do técnico Bruno Lage.

Inicialmente, a imprensa portuguesa apontou Mauricio Pochettino e Jorge Sampaoli como favoritos para comandar a equipe. Entretanto, Jorge Jesus é o nome da vez em Lisboa. A torcida pede o retorno, os jornais pressionam e a diretoria faz contas para tirar o técnico do Flamengo. Enquanto isso, Nélson Veríssimo assumiu interinamente o time, e ficou com a improvável missão de conquistar o título português.

Um dia antes do importante confronto com o Famalicão, fora de casa, não teve como escapar da pergunta na entrevista coletiva. Veríssimo precisou responder sobre Jorge Jesus: “Acredito que uma boa situação para o Benfica passar por ganhar o jogo amanhã. Volto a reforçar e percebo vossa curiosidade e de muitas pessoas lá fora na questão relativa ao mister Jorge Jesus. Epa, mas não é uma questão que me diga respeito. Diz-me respeito, mas não é uma questão de minha competência, que eu tenha que estar aqui para dizer alguma opinião”.

Pressionado, Nélson Veríssimo reforçou que o foco é orientar a equipe até o fim do Campeonato Português, e não seguir no Benfica como técnico na próxima temporada. Jorge Jesus ainda não comentou sobre o assunto, que deve ser abordado em uma eventual entrevista coletiva, após a final da Taça Rio, na noite desta quarta (8).