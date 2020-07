Juventus liquida Figueirense no fim e avança à semi do Catarinense

O Juventus é o primeiro classificado às semifinais do Campeonato Catarinense de 2020. Mesmo jogando em Florianópolis, a equipe de Jaraguá do Sul (SC) aplicou 4 a 1 no Figueirense, revertendo a vantagem do rival, conquistada no jogo de ida. O Moleque Travesso, como é conhecido o time grená, aguarda quem se classificar entre Brusque e Joinville, que se encaram nesta quinta-feira (30), às 18h (de Brasília), em Brusque (SC). Na partida de ida, em Joinville (SC), melhor para os visitantes: 1 a 0.

A partida no estádio Orlando Scarpelli marcou a volta do Estadual após três semanas. O torneio foi suspenso, inicialmente por 14 dias, devido a explosão de casos do novo coronavírus (covid-19) na Chapecoense, um dos times envolvidos no mata-mata. A previsão da Federação Catarinense de Futebol (FCF) era retomar os jogos na terça-feira (28), mas na última sexta-feira (24) um decreto do Governo de Santa Catarina prorrogou o impedimento a eventos esportivos até 7 de agosto. Na segunda-feira (27), porém, o governo liberou o reinício da competição.

Em desvantagem no confronto, já que havia perdido em casa por 2 a 1, o Juventus tomou a iniciativa e saiu na frente no primeiro tempo, com o atacante Giovane Itinga. Logo no começo do segundo tempo, o volante Allan ampliou, colocando o time de Jaraguá à frente no placar agregado.

O zagueiro Alemão, após cobrança de escanteio, diminuiu para o Figueirense. O gol levava decisão para os pênaltis até os 41 minutos da etapa final, quando o meia Marlon balançou as redes, marcando o terceiro do Juventus. Nos acréscimos, Marlon fechou a goleada, assegurando a classificação do time grená e a eliminação da equipe de Florianópolis, que só volta a jogar em 8 de agosto, pela Série B do Campeonato Brasileiro, contra o Operário, de Ponta Grossa (PR).