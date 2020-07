Juventus vence Sampdoria e fatura o Italiano duas rodadas antes do fim

A Juventus garantiu, neste domingo (26), o nono título consecutivo do Campeonato Italiano, o 36º em toda sua história. A Velha Senhora derrotou a Sampdoria por 2 a 0, no estádio Luigi Ferraris, em Gênova, e chegou aos 83 pontos, conquistando a taça com duas rodadas de antecedência.

Os gols da Juventus foram marcados por Cristiano Ronaldo, aos 51 minutos do primeiro tempo, e Bernardeschi, aos 23 minutos da etapa complementar. A equipe de Turim não teve muita dificuldade para conquistar a vitória e poderia até ter ampliado o marcador se Cristiano Ronaldo não tivesse desperdiçado um pênalti no final da partida. A Uefa (União das Associações Europeias de Futebol) parabenizou a Juventus, pelo título que garante vaga da equipe na próxima temporada 2020/2021 da Liga dos Campeões.

Quem também comemorou a conquista no Twitter foi o volante bósnio Miralem Pjanić, que postou uma foto junto ao elenco.

C'è chi scrive la storia e chi la legge.

C'è chi scrive la storia e chi la rilegge.

C'è chi scrive la storia e chi la ririlegge.

Volevo scriverlo per 9 volte, ma Twitter non ha abbastanza caratteri 😂#Stron9er 🇮🇹🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 #ForzaJuve pic.twitter.com/1qGceFa4gq — Miralem Pjanic (@Miralem_Pjanic) July 26, 2020

Na próxima rodada, a eneacampeã enfrenta fora de casa o Cagliari. O jogo, válido pela 37ª rodada, será na próxima quarta-feira (29), às 16h45min (horário de Brasília), no Estádio Sant´Elia.

A equipe campeã do Italiano não terá muito tempo para comemorar. O time, comandado pelo técnico Maurizio Sarri, precisa focar no difícil desafio que tem pela frente. No próximo dia 7 de agosto, a Velha Senhora precisa derrotar o Lyon na partida de volta da Liga dos Campeões. No jogo de ida, o time francês venceu por 1 a 0, com gol de Tousart. O confronto será em casa, no Juventus Stadium, em Turim, a partir das 16h.