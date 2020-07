Mário Bittencourt desabafa e chama Federação do Rio de “Gatoferj"

O Fla-Flu desta quarta-feira tem tudo para ser um dos mais quentes dos últimos anos. Além da tradicional rivalidade dentro de campo, fora dele, a polêmica sobre os direitos de transmissão da final da Taça Rio fizeram o presidente do tricolor desabafar em seu perfil oficial do Instagram. Mário Bittencourt publicou um texto narrando todos os passos sobre a definição de quem pode exibir o jogo, marcado para 21h30, no Maracanã.

Com base na Medida Provisória 984, o Fluminense garantiu o direito de transmitir o confronto após o sorteio que definiu o mando de campo para o tricolor. Contudo, a partir deste sorteio, realizado na última segunda (6), uma série medidas de diversos agentes do futebol carioca colocou em dúvida qual veículo poderia exibir a partida.

Em sua nota, Bittencourt criticou a Ferj, o Procurador do TJD, André Valentim, o presidente da Ferj, Rubens Lopes, e chamou a entidade que controla o futebol do Rio de Janeiro de “Gatoferj”, comparando a federação a quem furta os sinais de TV.