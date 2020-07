Polícia inglesa investiga ofensas racistas a jogador do Crystal Palace

Um torcedor de 12 anos foi detido após o jogador marfinense Wilfried Zaha revelar ter sido alvo de insultos racistas no seu perfil pessoal no Twitter antes do jogo da equipe dele, o Crystal Palace, contra o Aston Villa.

A polícia da região confirmou ao jornal Daily Mail que o suspeito foi levado como parte da investigação. A Premier League acompanha o caso e considera que a ação faz parte de um sistema de abuso. A Associação dos Jogadores Profissionais (PFA) disse, no seu perfil oficial no Twitter, que “mensagens enviadas ao jogador Wilfried Zaha foram doentias e aborrecedoras. Os atletas continuam sendo alvos desse implacável abuso na internet”.

We will continue to support players, managers, coaches and their family members who receive serious discriminatory online abuse. Through our dedicated reporting system we can take immediate action on cases like this



More about our reporting system: https://t.co/RUj6BU0DlN pic.twitter.com/p7SKMGxoL3