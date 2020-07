Por eleições municipais, Tour de France brasileiro vai para dezembro

A edição deste ano do L'Étape Brasil, prova amadora de ciclismo de estrada que tem chancela do Tour de France, maior circuito profissional da modalidade no mundo, foi transferida para os dias 4 a 6 de dezembro. Segundo a organização, as inscrições seguem abertas e a expectativa é que mais de 2 mil pessoas participem do evento em Campos do Jordão (SP).

A prova estava inicialmente marcada para 25 a 27 de setembro, mas, em junho, teve de ser adiada para 27 a 29 de novembro por causa da pandemia do novo coronavírus (covid-19). Com a mudança das eleições municipais para novembro, o último dia do evento (29) coincidiria com o segundo turno das votações em algumas cidades.

“Atendemos às exigências das autoridades. Essa nova mudança se adéqua à obrigatoriedade de todo brasileiro em votar, já que temos ciclistas das 27 unidades da federação. Em função da covid-19 vamos aplicar todo protocolo vigente durante o fim de semana de prova”, declarou o velejador Bruno Prada, organizador da prova ciclística, em nota da organização.

A edição do ano passado, também em Campos do Jordão, coroou bicampeões o brasileiro Otávio Bulgarelli e a alemã Nadine Gill na prova principal, com percurso de 107 quilômetros e uma altimetria acumulada que supera 2,3 mil metros. O evento tem, também, uma versão mais curta, disputada em um circuito de 66 quilômetros.