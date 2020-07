Prefeitura veta Grenal no estádio do Beira Rio

A prefeitura de Porto Alegre anunciou nesta sexta (17) que o Grenal da próxima quarta-feira (22), que marca o retorno do Estadual do Rio Grande do Sul, não será mais realizado no estádio do Beira Rio. A decisão foi tomada após reunião na sede da Federação Gaúcha de Futebol (FGF).

Atualização - GreNal do Gauchão

A partida, marcada inicialmente para o próximo dia 22, não irá ocorrer em Porto Alegre.

A decisão da Prefeitura foi manter o clássico como atividade restrita devido ao aumento na demanda por UTIs.#PoaContraOCorona — Porto Alegre (@Prefeitura_POA) July 17, 2020

Segundo a prefeitura da capital gaúcha, a decisão foi motivada pelo aumento dos casos de covid-19. Em uma semana (de 09/07 a 16/07), Porto Alegre passou de 191 para 251 leitos de UTI ocupados (90,1% da capacidade), e os casos subiram de 5479 para 5860, com o número de mortes passando de 152 para 192.

Após a decisão da prefeitura, a Federação Gaúcha informou que a partida será disputada no estádio centenário, em Caxias do Sul, no dia 22 a partir das 21h30.

A FGF informa que a partida entre Inter e Grêmio, válida pela 4ª rodada do 2º turno do Gauchão Ipiranga 2020, será disputada no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. O jogo será realizado na próxima quarta-feira (22), às 21h30. pic.twitter.com/zB7qB9ahrF — Federação Gaúcha de Futebol (@OficialFGF) July 17, 2020

* Matéria atualizada às 16h06 com a informação de que a partida será realizada em Caxias do Sul.