Santa Cruz triunfa nos pênaltis para chegar à decisão

O Santa Cruz se tornou o primeiro finalista do Campeonato Pernambucano após derrotar o Náutico por 7 a 6 na disputa de pênaltis em jogo disputado na noite desta quarta (29) na Arena Pernambuco. Nos 90 minutos a partida terminou em empate de 0 a 0.

Na disputa de pênaltis o Santa Cruz contou com o brilho do goleiro Maycon, que defendeu duas cobranças, para garantir a classificação e a festa.

O adversário do Santa Cruz na grande decisão do Campeonato Pernambucano sai na próxima quinta, quando Salgueiro e Afogados se enfrentam no Cornélio de Barros a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Luta contra o rebaixamento

Quem conseguiu uma vitória importante nesta quarta foi o Sport, que superou o Vitória por 1 a 0 no quadrangular contra o rebaixamento. Em uma partida envolta em confusão, o atacante Marquinhos marcou o único gol da partida aos 33 minutos do segundo tempo.

O Sport volta a jogar pelo quadrangular, no qual é o líder com três pontos, no próximo sábado. O adversário é o Decisão. Basta que o Rubro-Negro vença esta partida para se garantir na série A1 de 2021.