Semana será marcada pelo 1º Camping Virtual de Parataekwondo

Entre os dias 14 a 18 acontecerá a primeira edição do Camping Virtual Internacional de Treinos de Parataekwondo, modalidade estreante nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. O Brasil irá aos Jogos do próximo ano com a maior delegação da América e a quarta maior do mundo. São três atletas classificados, todos sa classe k44 (atletas amputados de braço): Nathan Torquato (na categoria até 61kg), Silvana Fernandes (na categoria até 58kg) e Debora Menezes (na categoria acima de 58kg).

Os outros sete atletas da América, que representam México, Estados Unidos, Peru e Argentina, também participarão da iniciativa.

Alan Nascimento, técnico da seleção brasileira, diz, à Agência Brasil, que o Camping terá uma importância muito maior no aspecto social e psicológico dos atletas do que no desempenho esportivo: “Quando nós, treinadores e coordenadores das seleções nacionais, tivemos esta ideia, de imediato pensamos em mostrar para os nossos atletas que todos estão enfrentando essa dura realidade da pandemia”.

Além do técnico, estarão presentes ao camping outros membros da seleção como Elisa Pilarski (fisioterapeuta), que fará uma palestra sobre o retorno de treinos de alto rendimento pós-pandemia, e Rodrigo Ferla (coordenador técnico), que, com Alan Nascimento, ministrará o treino no dia 16.

Todo o Camping acontecerá no aplicativo Zoom e terá diariamente uma sessão de treino das 11h ao 12h e uma palestra das 17h às 18h.