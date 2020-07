Semifinais do Campeonato Paraibano começam nesta sexta-feira

O Campeonato Paraibano está na reta final. As partidas de ida das semifinais movimentam a noite desta sexta-feira (31). Os primeiros a entrarem em campo serão Sousa e Campinense, às 20h15 (horário de Brasília), no estádio Marizão, em Campina Grande. Mais tarde, às 21h30, a bola rola no Clássico Tradição: Botafogo-PB e Treze se enfrentam no Almeidão, em João Pessoa.

Os vencedores levarão a vantagem para os jogos de volta, nas próximas terça (4) e quarta-feiras (5). Nesta fase, não há vantagem do empate: se o placar agregado - a soma dos gols nos dois confrontos - , terminar empatado, avança à final o clube vencedor na cobrança de pênaltis, após o tempo regulamentar.

Pelo lado do Galo da Borborema, o terceiro maior campeão paraibano, com 15 canecos, o volante Vinicius Barba, em entrevista coletiva divulgada pela tevê do clube, faz questão de pregar respeito ao adversário.

Na coletiva após o treino de ontem, o volante Vinicius Barba respondeu algumas perguntas enviadas pela imprensa, veja como foi: pic.twitter.com/P8JDOKNLQ4 — Treze Futebol Clube (de 🏡) (@TrezeFC) July 31, 2020

Também no Twitter o Belo exaltou a tradição do time no estado. É o maior vencedor, desde a primeira edição do Paraibano, em 1908, com 30 títulos. Além disso, nas últimas três edições, 2017, 2018 e 2019, conquistou o tricampeonato.

🏆 CAMPEONATO PARAIBANO

⚽️ Botafogo x Treze

📍 Almeidão

📆 31 de Julho de 2020.

⏰ 21h30

📺 TV BELO e Tv Tambaú



É SEMIFINAAAAAL, VAMOS JUNTOS? 🔥 pic.twitter.com/Rm3meN9LwV — Botafogo-PB (@BotafogoPB) July 31, 2020

Do outro lado da chave, o Campinense, com 20 títulos estaduais, é o segundo mais vitorioso da Paraíba. A última vez que faturou a taça foi em 2016. O adversário, o Souza, time do sertão paraibano, tem apenas duas conquistas no estadual: 1994 e 2009.