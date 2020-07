Tour Brasil Ride: ultramaratona de Porto Seguro é adiada para 2021

A UCI (União Ciclística Internacional), a CBC (Confederação Brasileira de Ciclismo) e rgãos dos governos estadual da Bahia e municipal de Porto Seguro (BA) decidiram adiar a 11ª edição da ultramaratona da Brasil Ride de Porto Seguro de outubro desse ano para o mesmo mês do ano que vem. O motivo, claro, foi a pandemia do novo coronavírus.

"O evento é muito grande. Em um fim de semana, Arraial d'Ajuda chega a receber mais de oito mil pessoas. Então, depois de todas as análises, concluímos que não é seguro, nem viável, realizarmos a prova nesse ano. Acredito que a segurança e o bem-estar das pessoas são o mais importante", explica o fundador da Brasil Ride, Mario Roma.

Todos os atletas que já fizeram suas inscrições estão automaticamente garantidos na prova do ano que vem. As demais etapas do calendário do Tour Brasil Ride 2020 estão mantidas até o momento: Warm Up Linhares (ES), em 30/08; Diverge Gravel Race Brasil Ride, em 07/11; Road Brasil Ride, em 08/11; Festival Brasil Ride Botucatu (SP), entre 20 e 22 de novembro; Ultra Trail Run 70k Botucatu, em 28/11; e Warm Up Costa Rica (MS), nos dias 19 e 20 de dezembro.

Novidades

Além do adiamento da prova da Bahia, a Brasil Ride terá outra novidade na temporada 2021. Ofertando 160 pontos no ranking mundial para os vencedores, a etapa da Serra do Cipó, em Minas Gerais, vai abrir o circuito durante cinco dias no início de março do ano que vem.

“Depois de muito trabalho e pesquisa, conseguimos idealizar a prova, em contrapartida de não termos a ultramaratona na Bahia, em outubro de 2020. Será uma abertura de temporada de luxo, que permite aos atletas das Américas, e também da Europa, somarem importantes pontos no ranking mundial. Acrescentando os 120 ofertados da ultramaratona da Bahia, a partir do ano que vem os nossos dois eventos entregarão até 280 pontos para os ciclistas", finaliza Mario Roma.