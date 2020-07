Valtteri Bottas larga na frente no GP da Áustria

Valtteri Bottas é o primeiro pole position da Fórmula 1 no ano de 2020. Com um tempo de 1m02s939, o finlandês marcou o novo recorde do Circuito de Spielberg e superou o companheiro de equipe Lewis Hamilton. Esta é a terceira vez que Bottas vai largar na primeira posição no Grande Prêmio da Áustria, a 12ª pole em toda sua carreira.

A Mercedes dominou todos os treinos da semana, e Hamilton tinha feito volta mais rápida no início da manhã deste sábado (04). Porém, no último treino, que valia a classificação no grid de largada, o britânico foi superado pelo companheiro de equipe e ficou na segunda posição, com um tempo de 1m02s951. Apenas 12 milésimos atrás de Bottas.

Em entrevista à Fórmula 1, Valtteri Bottas falou da saudade de correr e da expectativa da prova deste domingo.

“Eu senti falta desse sentimento depois das classificações, a adrenalina depois de levar o carro no limite. Um bom resultado hoje, mas é amanhã que importa”.

Atual campeão, Hamilton parabenizou o companheiro de equipe.

“Excelente trabalho do Bottas. É um excelente início de temporada. Acredito que mostramos ano a ano que nós somos o melhor time. Nós somos unidos e trabalhamos juntos”.

Com os carros da Mercedes fazendo dobradinha na primeira fila da corrida deste domingo (05), Max Verstappen, da Red Bull Racing (RBR), ficou na terceira posição, e Lando Norris, da McLaren, vai largar em quarto.

Único entre os 10 primeiros do grid de largada a usar pneus médios, Verstappen prevê uma luta difícil neste domingo, mas confia na estratégia para surpreender os pilotos da Mercedes.

“Estou feliz com a terceira posição. Temos diferentes pneus para começar a corrida, então será interessante. Vamos fazer o possível para dificultar a vida deles”.

O destaque negativo ficou para a Ferrari. Charles Leclerc vai largar apenas na sétima posição. Já Sebastian Vettel sequer passou para a fase classificatória para a disputa dos 10 primeiros. O alemão, que fez a pole em 2019, começa a prova na 11ª posição.

O GP da Áustria abre a temporada de 2020 da F1, com largada às 10h10 deste domingo (05). No próximo fim de semana, a Fórmula 1 continua em Spielberg para mais uma prova no mesmo circuito, no dia 12 de julho.

Confira o grid de largada:

Q3

1. Valtteri Bottas Mercedes 1h02m939 2. Lewis Hamilton Mercedes 1h02m951 3. Max Verstappen Red Bull Racing Honda 1h03m477 4. Lando Norris McLaren Renault 1h03m626 5. Alexander Albon Red Bull Racing Honda 1h03m868 6. Sergio Perez Racing Point BWT Mercedes 1h03m868 7. Charles Leclerc Ferrari 1h03m923 8. Carlos Sainz McLaren Renault 1h03m971 9. Lance Stroll Racing Point BWT Mercedes 1h04m029 10. Daniel Ricciardo Renault 1h04m239

Q2

11. Sebastian Vettel Ferrari 1h04m206 12. Pierre Gasly AlphaTauri Honda 1h04m305 13. Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 1h04m431 14. Esteban Ocon Renault 1h04m643 15. Romain Grosjean Haas Ferrari 1h04m691

Q1