Atlético-GO supera Flamengo, que continua sem pontuar no Brasileiro

O Flamengo continua sem pontuar na atual edição do Campeonato Brasileiro. Após derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG na rodada inicial da competição, o Rubro-Negro foi superado nesta quarta (12) pelo Atlético-GO em jogo realizado no estádio Olímpico de Goiás. Quem também venceu foi o Bahia, mas o Coritiba por 1 a 0.

Novo tropeço do Flamengo

Apontado como um dos favoritos ao título do Campeonato Brasileiro, o Flamengo voltou a perder na competição, somando duas derrotas em duas rodadas. Após a saída do técnico português Jorge Jesus, o time da Gávea vive um momento de grande instabilidade dentro de campo, agora sob o comando do espanhol Domènec Torrent.

Nesta quarta o que se viu em campo foi um Flamengo que em nada lembrou a equipe de 2019, que dominava e sufocava os adversários até alcançar a vitória. O time de Torrent esteve perdido na defesa e pouco criou no ataque.

Do outro lado estava um Atlético-GO superior desde o início, e que, com isso, abriu o placar rápido. Aos 15 minutos da etapa inicial Hyuri escorou para o fundo do gol após cruzamento de Gustavo Ferrareis.

O 2 a 0 veio ainda no primeiro tempo, com chute de Jorginho da entrada da área.

Porém, o gol mais bonito saiu apenas na etapa final, quando, aos 15 minutos, Gustavo Ferrareis bateu colocado, no ângulo, para marcar um golaço.

Triunfo do Bahia

Quem também venceu nesta quarta foi o Bahia, que recebeu o Coritiba no estádio do Pituaçu, em Salvador. O triunfo foi de 1 a 0, gol do meia-atacante Rodriguinho, aos 39 minutos do primeiro tempo, em cobrança de pênalti, de cavadinha. O triunfo da equipe baiana foi importante também porque permitiu a quebra de uma longa escrita, 35 anos sem vencer o time paranaense no Brasileiro.

