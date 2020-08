Bahia avança e vai em busca do tri contra Atlético de Alagoinha

Vinte e quatro horas após enfrentar o Ceará pelo primeiro jogo da decisão da Copa do Nordeste, em que acabou derrotado por 3 a 1, o Bahia veio a campo pelas semifinais do Campeonato Baiano contra o Jacuipense, desta vez neste domingo (2), no estádio de Pituaçu, em Salvador. A equipe do treinador Roger Machado empatou em 2 a 2, mas, como havia vencido o primeiro duelo por 2 a 0, carimbou a vaga para mais uma final.

⌛ Fim de jogo: Bahia 2x2 Jacuipense. Resultado classifica o Tricolor para a final do Campeonato Baiano, contra o Atlético, com 1º jogo neste meio de semana. pic.twitter.com/HsJzLgFPLY — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) August 2, 2020

O Tricolor vai tentar o tricampeonato contra o Atlético de Alagoinha, que perdeu hoje, por 2 a 0, na outra semifinal da competição. Mas, como havia vencido o primeiro jogo por 4 a 1, acabou avançando à final pelo placar agregado. O Carcará volta a uma decisão após 47 anos, diferentemente do Bahia, que há nove anos seguidos tem vaga cativa nas finais.

ACABOU! Estamos na final, 47 anos depois! Carcará perde por 2x0, mas garante vaga na decisão do Baianão 2020! #AvanteCarcará 🔴⚪⚫ em Alagoinhas https://t.co/I9Tke0AH31 — Atlético de Alagoinhas Oficial (@atletico_ba) August 2, 2020

A Federação Baiana ainda divulgou as datas das partidas decisivas, mas devem acontecer na próxima quarta (5) e no próximo domingo (9).