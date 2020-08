Brasil brilha pelo segundo dia seguido no Open de Loulé, em Portugal

A delegação brasileira de natação que integra a Missão Europa, atualmente em Portugal, sobressaiu neste sábado (15) no segundo dia de competições do Open de Loulé. Foram cinco vitórias em provas rápidas, protagonizadas por Murilo Sartori, Gabriel Santos, Felipe França, Pedro Spajari (50m livre) e o quarteto que faturou o 4 x 100m livre. Além de atletas lusitanos, a disputa reúne nadadores espanhóis, e é realizada nas piscinas públicas da cidade de Loulé, no Algarve, ao sul de Portugal. Mais de 70 atletas olímpicos foram convocados pelo Comitê Olìmpico do Brasil (COB) para treinar em segurança na Europa, continente em que a pandemia do novo coronavírus (covid-19) está controlada.

"Foi um ótimo resultado para a nossa equipe. Tanto nos 50m livre, quanto no revezamento. Essa retomada tem sido muito importante para nós. Amanhã temos os 100m livre e espero a torcida de todos", disse Spajari, , integrante da equipe 4 x 100m - junto com Breno Correia, Marco Antonio e Murilo Sartori - em entrevista ao site da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA). O quarteto concluiu a prova em 3min18s59, superando os compatriotas Marcelo Chierighini, Gabriel Santos, Leonardo Santos e Fernando Scheffer.

O paulista Felipe França também levou a melhor na prova dos 100m peito: fechou o percurso em 1min02s22. No estilo borboleta quem deu show nos 50m foi Gabriel Santos, com a marca de 24s37. E ele comemorou o tempo.

“Achei bem legal por ter a oportunidade de competir depois de três semanas de treino. É importante para a gente e para os nossos treinadores saberem a direção do treinamento. Achei uma prova equilibrada, controlada, não foi desesperadora. O resultado foi bom, bem próximo do que eu fazia antes da pandemia”.

A gaúcha Viviane Jungblut fez o segundo melhor tempo nos 400m livre para mulheres, com o tempo de 4min14s98.

Neste domingo (16) ocorrem as últimas provas, a partir das 14h (horário de Brasília). A CBDA acompanha o desenrolar das provas em tempo real em sua conta oficial no Twitter.