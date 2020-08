Catarinense: Chape bate Criciúma em busca de vaga para final

A Chapecoense recebeu o Criciúma neste domingo (2) na Arena Condá para o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Catarinense. E o Verdão do Oeste acabou se saindo melhor, pois venceu por 1 a 0.

ACABOU! FLECHAAAAAAAAAAMOOOOOOOOOOSSSSSSS!



Com grande atuação e golaço de Paulinho Moccelin, a Chape larga na frente na briga pela vaga na final do Campeonato Catarinense!



VAAAAAAAAAAMOS, CHAPEEEEEE!



Chapecoense 1 x 0 Criciúma #VamosChape #OrgulhoDeSerChape #PelaFlechada pic.twitter.com/6FmNUWJOno — Chapecoense (@ChapecoenseReal) August 2, 2020

O único gol do confronto saiu dos pés do atacante Paulinho Moccelin no primeiro minuto da etapa final.

A partida de volta acontece na próxima quarta (5), a partir das 21h30, no estádio Heriberto Hulse.

Triunfo do Brusque

Na outra semifinal, quem foi melhor foi o Brusque, que superou a Juventus por 3 a 2 mesmo jogando fora de casa, no estádio João Marcatto, em Jaraguá do Sul.

Quadricolor vence e abre vantagem no primeiro jogo da semifinal!



Confira:

https://t.co/08nxfNqImm pic.twitter.com/EPqQXOUp6Z — Brusque FC (@Brusqueoficial) August 2, 2020

As duas equipes voltam a medir forças na próxima quarta, a partir das 19h, no estádio Augusto Bauer.