Ceará vence primeiro duelo com Bahia pela Copa do Nordeste

O Ceará venceu o Bahia, por 3 a 1, na Arena Pituaçu, neste sábado (1º), na primeira partida pela final da Copa do Nordeste 2020. O resultado garante vantagem ao Vozão, que joga por um empate ou até mesmo uma derrota por um gol de diferença. O Ceará tenta o bicampeonato da competição.

A equipe do treinador Guto Ferreira saiu atrás no marcador. Fernandão abriu o marcador para os baianos, aos 25 minutos do primeiro tempo. Mas o empate dos cearenses veio dois minutos depois com Fernando Sobral. Na segunda etapa, a virada veio com Cleber aos 11. O Ceará ainda ampliaria o marcar com Mateus Gonçalves aos 31 minutos, após análise do Árbitro de Vídeo (VAR).

A partida da volta será no mesmo estádio em Salvador, na terça (4), às 21h30. Campeão da popular “Lampions League”, em 2015, o Vozão pode levar o bicampeonato de forma invicta. Já o Tricolor Baiano, que tenta o quarto título da competição (2001, 2002 e 2017), vai precisar de toda a competência do técnico Roger Flores para reverter a desvantagem.