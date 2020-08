Chama olímpica de Tóquio será exposta ao público a partir de setembro

A chama olímpica estará em exibição no Museu Olímpico Japonês, em Tóquio, a partir de 1º de setembro, anunciou o Comitê Olímpico Japonês (JOC, sigla em inglês) nesta segunda-feira (24). A chama foi vista pela última vez em Fukushima, depois que o revezamento da tocha foi cancelado, após chegada da Grécia.

Com os Jogos Olímpicos adiados para 2021 por causa da pandemia de coronavírus (covid-19), os organizadores discutiram a melhor forma de armazenar e apresentar a chama olímpica no Japão. Eles optaram por exibir a chama no museu JOC, que fica perto do Estádio Nacional, construído especialmente para os Jogos.

Para evitar aglomeração de multidões para ver a chama, haverá um sistema de reserva com data e hora marcadas. Haverá também uma rota de visualização unilateral para evitar contato desnecessário entre os visitantes do museu.

A chama ficará em exibição de 1º de setembro a 1º de novembro. Nem o JOC nem os organizadores da Tóquio 2020 disseram onde a chama ficará exposta depois deste período.