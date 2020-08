Corinthians e Palmeiras abrem final do Paulista com empate sem gols

O placar não saiu do zero no primeiro embate da final do Campeonato Paulista. Nesta quarta-feira (5), Corinthians e Palmeiras fizeram um jogo de poucas emoções na Arena de Itaquera e deixaram a decisão aberta para a partida de volta, no sábado (8), às 16h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque.

Fim de jogo: Corinthians 0 x 0 Palmeiras.



A finalíssima do Paulista acontece no sábado em casa! Mais do que nunca, #SeguimosJuntos! 👊#AvantiPalestra #CORxPAL pic.twitter.com/27YTQmFhn9 — SE Palmeiras (de 😷) (@Palmeiras) August 6, 2020

Só a vitória interessa para qualquer um dos lados. Em caso de empate, o título será decidido nos pênaltis. O Timão busca o tetracampeonato estadual, que não ocorre desde 1919, com o Paulistano ainda na fase amadora do campeonato. Já o Verdão não conquista o Paulista desde 2008.

Fim de jogo. Corinthians e Palmeiras empatam em 0 a 0 o primeiro duelo da final do @Paulistao 2020 na @A_Corinthians. O confronto decisivo acontece neste sábado, às 16h30, no Allianz Parque.#VaiCorinthians pic.twitter.com/jkXoxm8RCQ — Corinthians (@Corinthians) August 6, 2020

Se no dérbi da primeira fase do Estadual o destaque foi Cássio, desta vez foi o goleiro do Palmeiras que roubou a cena. Weverton realizou duas grandes defesas nas melhores chances da primeira etapa, ambas do Corinthians. Aos 27, o camisa 1 salvou uma finalização do meia Ramiro, cara a cara. Três minutos depois, esticou-se todo para defender um arremate do meia Mateus Vital, da entrada da área.

No segundo tempo, o Verdão adiantou a marcação e reduziu os espaços do Timão, mas seguiu ele próprio com pouca inspiração ofensiva. O técnico Vanderlei Luxemburgo tentou melhorar a criação alviverde com as entradas dos meias Gustavo Scarpa e Raphael Veiga. Do lado alvinegro, Tiago Nunes colocou Victor Cantillo e Ángelo Araos para dar mobilidade ao meio-campo, setor anulado na etapa final. As mudanças de ambos os treinadores, porém, não surtiram efeito.