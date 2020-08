Covid-19: Federação muda jogo de abertura do Campeonato Francês

Após o Olympique de Marselha confirmar mais três casos positivos para o novo de coronavírus (covid-19) no clube, a Liga de Futebol Profissional da França (LFP) decidiu trocar a partida de abertura do campeonato nacional, programada para a próxima sexta-feira (21). O time de Marselha enfrentaria o Saint-Etienne, no estádio Vélodrome, mas, devido aos novos casos confirmados, a Ligue 1 antecipou para sexta (21) o confronto entre Bourdeux e Nantes, inicialmente marcado para o dia seguinte. O jogo de abertura será portanto no Estádio de Bourdeax, na próxima sexta (21), às 14h (horário de Brasília).

Jogadores e integrantes da comissão técnica do Olympique realizaram exames de covid-19 no último domingo (16). Os nomes dos infectados não foram revelados. Na última quinta-feira (13), o lateral Jordan Amavi já havia sido diagnosticado com a doença, o que, consequentemente, gerou o cancelamento do amistoso contra o Stuttgart (Alemanha), no Vélodrome, na cidade de Marselha. O confronto entre o Olympique e o Saint-Etienne está previsto para ocorrer entre 16 e 17 de setembro.

A la suite des tests effectués ce lundi, aucun nouveau cas de #COVID19 n’a été révélé, mais les 3 cas suspects de dimanche ont été confirmés.



Le club a transmis l’ensemble des éléments à la @LFPfr. pic.twitter.com/jUU0uJL2wD — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 18, 2020

Em nota oficial, a LFP explicou que tomou a decisão com base no protocolo de segurança sanitária, que determina a remarcação da partida caso um clube tenha quatro ou mais resultados positivos para covid-19.

“Tendo em vista os resultados médicos comunicados pelo Olympique de Marsellha nesta terça-feira (18), a comissão nacional da covid-19 indicou à Comissão de Competições da LFP [Liga de Futebol Profissional da França] que o vírus está circulando no clube de Marselha. De acordo com o protocolo de organização de jogos, a Comissão de Competições da LFP decidiu adiar o jogo entre o Olympique de Marselha e Saint-Etienne para 16 ou 17 de setembro, em função da evolução das condições de saúde no Olympique de Marselha. A data final será determinada em acordo com a emissora (de transmissão) do jogo.”

Os outros seis jogos marcados para o próximo fim de semana estão mantidos. No sábado (22) o Lille recebe o Rennes. Já no domingo serão cinco confrontos: Mônaco e Reims, Dijon e Angers, Lorient e Strasbourg, Nîmes e Brest, e Nice e Lens.