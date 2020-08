Covid-19: Maratona de Londres pode ser restrita à elite do atletismo

A participação geral na Maratona de Londres foi cancelada este ano devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19), informou na manhã de hoje (6) a agência de notícias Reuters. A participação na edição deste ano, de acordo com fontes ouvidas pela agência , será limitada à corredores de elite, que farão um circuito com acesso restrito de público.

A maratona, que atrai anualmente cerca de 40.000 corredores, boa parte deles no pelotão geral,tem sua vultosa arrecadação - milhões de libras - revertida à caridade. Em decorrência do impacto da pandemia No Reino Unido com o alto risco de contágio, já em abril os orgaizadores anunciaram o adiamento do evento para 4 de outubro.

“As maratonas de Boston, Berlim, Nova York e Chicago foram todas canceladas e, embora Londres sempre parecesse se juntar a elas, o diretor de regata Hugh Brasher estava se apegando à esperança de que isso pudesse acontecer e já havia dito anteriormente que uma decisão final seria tomada até agosto. 7. Agora, é esperado um anúncio oficial ainda nesta quinta-feira (6)”, diz a Reuters.

Ainda segundo a agência de notícias, Brasher deve confirmar ainda que o novo circuito terá várias voltas em torno de um parque central de Londres, com acesso controlado para limitar o número de fãs.

Entre os participantes do evento estão dois expoentes da modalidade: o atual campeão, o queniano Eliud Kipchoge, que busca o quinto título recorde em Londres, e o medalhista olímpico Kenenisa Bekeleke. Em outubro passado, o corredor etíope deixou escapar o recorde mundial para Kipchoge, por apenas dois segundos de diferença, ao completar a Maratona de Berlim, em 2h01seg41.