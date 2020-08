Cruzeiro visita o Figueirense de olho nos primeiros pontos na Série B

O Cruzeiro entra em campo neste este domingo(16) contra o Figueirense, em Florianópolis (SC), com foco total em garantir os primeiros pontos na tabela da Série B. A partida, válida pela terceira rodada, terá início às 16h (horário de Brasília), no estádio Orlando Scarpelli. A Raposa vem de duas vitórias, mas, por conta da punição da Fifa, ainda não pontuou. A multa aplicada ao Cruzeiro pela entidade máxima do futebol, foi a perda de seis pontos no início da da competição, devido a uma dívida de R$ 6 milhões com o clube Al-Wada (Emirados Árabes). Confira AQUI a classificação da Série B.

Comandado pelo técnico Enderson Moreira, o Cruzeiro superou na última rodada o Guarani, em Campinas (SP), por 3 a 2. O destaque do jogo foi o atacante boliviano Marcelo Moreno. Para o setor ofensivo, Moreno também poderá escalar Arthur Caike, de 28 anos, novo reforço, que acertou com a Raposa esta semana. Fora de campo, o clube Celeste tenta recuperar na Justiça o dinheiro desviado por ex-dirigentes. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, que deflagrou a operação Primeiro Tempo, há suspeitas de fraudes envolvendo contratações e empresários ligados à antiga administração cruzeirense, estimadas em R$ 10 milhões.

Pelo lado do Figueirense, a situação não está fácil. O time vem de um empate sem gols com o Vitória-BA dentro de casa e foi derrotado na estreia do torneio pelo Operário, por 3 a 1, no Paraná. Para piorar, o treinador Marcelo Coelho cumpre isolamento social, após diagnóstico positivo para o novo coronavírus (covid-19) dias atrás. Quem deve comandar o Figueira à beira do campo é o auxiliar Raul Cabral.