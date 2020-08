Gama é bicampeão de futebol em Brasília

No duelo da disputa do Campeonato Estadual de Brasília, o chamado Candangão, melhor para o Gama. No clássico contra o Brasiliense, os Periquitos venceram por 2 a 0, com gols de David Souza e Nunes. Com a vitória, durante os 90 minutos, as equipes foram decidir o título na cobrança dos pênaltis (4 a 2) dentro do Estádio Bezerrão, neste (29), sagrando o décimo terceiro título da história do Alviverde do Distrito Federal. O campeonato dá direito ao Gama de disputar a Copa do Brasil de 2021.

No primeiro confronto da final, o Jacaré havia vencido, por 3 a 1, na última (26), no Estádio Mané Garrincha. Apesar da desvantagem, o Gama não se entregou e lançou-se ao ataque. O primeiro tempo terminou empatado e as maiores emoções ficaram para a etapa com o Gama conseguindo marcar por duas vezes. Nos pênaltis, a pontaria mais precisa decidiu o título. A final foi transmitida pelo canal do you tube do Gama, reunindo cerca de 11 mil internautas.

O Gama conquista o segundo título consecutivo da competição, que teve Nunes como artilheiro do torneio com 12 gols.