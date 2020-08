Guardiola pode reconstruir City em torno de Messi, afirma Rivaldo

Pep Guardiola poderá reconstruir o time do Manchester City em torno de Lionel Messi, se o argentino realizar seu desejo e deixar o Barcelona, segundo o brasileiro Rivaldo, ídolo do clube catação. Os advogados de Messi informaram ontem (25) ao Barcelona que o argentino deseja acionar uma cláusula de rescisão em seu contrato que poderia permitir a saída dele sem custos para o atleta. .

O Barcelona insiste que a cláusula de rescisão expirou e que o jogador, seis vezes vencedor do prêmio Bola de Ouro, só pode sair se um clube estiver disposto a pagar 700 milhões de euros, valor da multa pela rescisão.

Rivaldo espera que as duas partes cheguem a um acordo. Embora fique triste ao ver Messi deixar o Barcelona depois de quase duas décadas no clube, durante as quais ajudou a conquistar 10 títulos espanhóis e quatro da Liga dos Campeões, o brasileiro acredita que que o City seria uma boa escolha para o argentino.

“O Barcelona não quer perder seu melhor jogador por nada, então eles vão tentar convencer o Messi a ficar, ou concordar em deixá-lo sair se receberem uma boa oferta de outro clube”, avalia Rivaldo em entrevista à casa de apostas Betfair.

“Será um final triste para a história de Messi com o Barcelona se as coisas continuarem assim, mas isto é futebol e, às vezes, as coisas não correm de acordo com as nossas expectativas", lamentou Rivaldo. “O Manchester City pode ser a melhor opção de Messi como seu próximo clube. Ele tem 33 anos, mas sua qualidade e talento são inquestionáveis e acho que ele ainda tem mais alguns anos no topo”, acrescentou o brasileiro.

O técnico do City, Pep Guardiola, perdeu seu armador espanhol David Silva e tem um grande desafio nas mãos ao tentar diminuir a diferença para o Liverpool, que venceu a Premier League por 18 pontos de vantagem.

Rivaldo acredita que Guardiola, que desfrutou de anos repletos de troféus como técnico do Barcelona e com Messi, adoraria ter a oportunidade de trabalhar com ele novamente.

“Ele conhece profundamente as habilidades de Messi e encontraria uma solução para incorporá-lo rapidamente à equipe, tirandor o melhor dele”, disse Rivaldo, que defendeu o Barcelona como meio-campista, de 1997 a 2002. “Eu até imagino Guardiola construindo o restante de sua equipe em torno de Messi”, concluiu o ex-jogador.