Imperatriz estreia na Série C após 14 casos de covid-19 e adiamentos

Após ter os dois primeiros jogos adiados devido a 14 casos confirmados do novo coronavírus (covid-19), o Imperatriz, enfim, estreia nesta segunda-feira (24) pela Série C do Campeonato Brasileiro. Os maranhenses recebem o Remo, do Pará, às 20h (horário de Brasília), na partida que encerra a terceira rodada da competição. O jogo é válido pelo Grupo A e não terá presença de público.

Já era para o Cavalo de Aço, como é conhecida a equipe de Imperatriz (MA), município a 626 quilômetros da capital São Luís, ter estreado no último dia 9 de agosto. Mas, a partida com o Treze, em Campina Grande (PB), foi suspensa pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) porque os testes da covid-19 detectaram 12 casos positivos no clube. Após a revelação de mais dois casos da doença no grupo - totalizando 14 - o duelo com os baianos da Jacuipense, em casa, no sábado passado (15), também foi adiado.

Mesmo assim, na última semana, o Imperatriz chegou a entrar em campo duas vezes, pela segunda fase do Campeonato Maranhense. Na última terça-feira (18), com vários desfalques em decorrência de casos de covid-19, o time foi goleado pelo São José, por 4 a 1. Já na sexta (21), o Cavalo de Aço teve o elenco quase todo à disposição - inclusive o novo técnico, Luís dos Reis, que também estava contaminado - e deu o troco, vencendo por 5 a 2. No entanto, a definição do classificado para as semifinais do Estadual foi pra pênaltis, e o Imperatriz perdeu por 7 a 6, dando adeus ao torneio.

A semana com o Rei da Amazônia em campo!



O Clube do Remo enfrenta o Imperatriz para conquistar mais 3 pontos no #BrasileirãoSérieC! 🦁



📺 Assine a Dazn para acompanhar a partida: https://t.co/4dlUTJQYtG pic.twitter.com/BILpDhuHPg — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) August 24, 2020

Do outro lado, o Remo vive situação bem mais tranquila. Finalista do Campeonato Paraense contra o rival Paysandu, o Leão venceu os dois jogos que fez na Série C, contra Jacuipense (fora) e Ferroviário (casa), ambos por 2 a 1. A equipe ganhou as seis partidas que realizou desde agosto, quando as competições das quais o clube participa foram reiniciadas, e tenta retornar à liderança do Grupo A, perdida durante o fim de semana.

Santa Cruz assume a ponta

O novo líder da chave é o Santa Cruz, que superou o Botafogo-PB por 2 a 1, em João Pessoa, no domingo (23). O Tricolor pernambucano saiu na frente aos 10 minutos, em cabeçada do zagueiro William Alves. Aos 27, o meia Lohan, de pênalti, deixou tudo igual. Mas, aos 21 da segunda etapa, no momento que a equipe paraibana era melhor, o meia Didira decretou a vitória dos visitantes.

O resultado levou o Santa aos sete pontos, ultrapassando Remo e Ferroviário ao assumir a ponta do Grupo A. O Botafogo, com um ponto. está em oitavo, a uma posição da zona de rebaixamento. Os dois últimos de cada chave da Série C caem para a quarta divisão nacional. Os pernambucanos voltam à campo neste sábado (29), às 17h (de Brasília), contra o Imperatriz, em Recife. Já a equipe da Paraíba visita a Jacuipense na sexta (28), às 20h (de Brasília).

