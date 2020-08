Jaraguá-SC vence Pato-PR pela Liga Nacional de Futsal

Neste (29), no ginásio municipal Dolivar Lavarda, o Jaraguá-SC venceu os donos da casa, Pato Branco-PR, por 4 a 3. O jogo marcou a estreia, com pé direito, dos catarinenses na Liga Nacional de Futebol de Salão (LNF 2020). A partida foi marcada pelo equilíbrio e pela emoção.

Na primeira etapa, as duas equipes criaram chances de gol, mas não concretizaram o objetivo. Para compensar, no segundo tempo, o placar foi alterado por sete vezes em viradas e reviradas. O tetracampeão Jaraguá abriu o marcador com Ruan. Lucas Selbach empatou para o Pato e o mesmo Ruan, contra, deixou os paranaenses a frente do placar. Os dois times continuaram a procura dos gols e Cabreúva empatou para o Jaraguá-SC.

No final de jogo, Rabisco fez boa jogada e Lucas Selbach marcou novamente para os anfitriões . Atrás do placar, a equipe de Santa Catarina foi para o ataque e com gols de Felipe, de tiro livre, e Oitomeia, virou o marcador.

Neste , A TV Brasil exibe a partida Magnus (SP) x Intelli Tempersul (SP) pela LNF, ao vivo, às 11h, direto da Arena Sorocaba, em Sorocaba (SP).