Lesão pausa melhor fase de Guerrero por um clube brasileiro

O Internacional deverá perder Paolo Guerrero para a sequência de 2020. O atacante sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito na derrota por 2 a 1 para o Fluminense, no último domingo (16), no Maracanã, após uma disputa de bola com o zagueiro Luccas Claro, do Tricolor. O Colorado não divulgou quando o peruano será submetido à cirurgia, nem prazo de recuperação. Contusões dessa natureza costumam deixar, em média, jogadores longe dos gramados por seis meses.

Nossa camisa 9 vai precisar da nossa torcida em dobro nesse momento difícil. O homem é brabo e vai sair dessa ainda mais forte! 💪



Força, Guerrero! A torcida colorada está contigo! 🇦🇹 pic.twitter.com/tN9lATZy8y — Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 17, 2020

No clube gaúcho desde 2018, Guerrero tem 56 jogos e 30 gols pelo Inter. A média, de 0,53 gol por partida, é a melhor do peruano por uma mesma equipe desde a passagem dele pelo time B do Bayern de Munique, que disputa campeonatos profissionais na Alemanha. Pelo Bayern II, o atacante assinalou 49 tentos e 69 partidas (média de 0,71) entre 2002 e 2006.

O desempenho no Colorado é, também, o melhor do centroavante por um time brasileiro. Ele atua no Brasil desde 2012, quando trocou o Hamburgo (Alemanha) pelo Corinthians. No Timão foram 54 gols nas 130 vezes em que foi a campo, com média de 0,41. Já com a camisa do Flamengo, foram 115 duelos em três temporadas, com 43 tentos, média de 0,37.

A contusão interrompe o bom momento de Guerrero na temporada. Ele não só é o artilheiro colorado em 2020, com 10 gols em 15 jogos, como é o goleador do Campeonato Brasileiro após três rodadas, com três bolas na rede, além de uma assistência. Ou seja: o atacante esteve presente nas quatro vezes em que o Inter marcou gols na atual Série A.

Sem Guerrero, o técnico Eduardo Coudet tem William Pottker e Yuri Alberto como opções para comandar o ataque colorado na quarta-feira (19), às 20h30 (horário de Brasília), contra o Atlético-GO, no Beira-Rio, pela quarta rodada. Pottker, que substituiu o peruano contra o Fluminense, aos 21 minutos da etapa final, tem 26 gols marcados em 101 partidas pelo Inter, enquanto Yuri, que chegou recentemente do Santos, estreou justamente diante do Tricolor carioca, entrando no lugar do meia Patrick após o intervalo.

Com a derrota no Maracanã, o Inter está em terceiro lugar no Brasileiro, com seis pontos em três jogos.

Veja a classificação atualizada da Série A do Campeonato Brasileiro.