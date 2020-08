Max Verstappen estraga festa da Mercedes e vence GP dos 70 anos da F1

Neste domingo (9), em Silverstone, na Inglaterra, Max Verstappen, holandês da RBR, venceu o GP dos 70 anos da Fórmula 1. Ele foi o único piloto entre os primeiros do grid a apostar nos pneus duros na largada. E se deu bem.

VERSTAPPEN: "We had a lot of pace in the car. We kept pushing. We had a great day… we had the right strategy. I tried to put the pressure on [Mercedes] and they had to pit"