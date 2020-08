Mesatenista cearense é contratado pelo Sporting, de Portugal

O mesatenista brasileiro Thiago Monteiro, de 39 anos, foi anunciado nesta quarta-feira (12) como a mais nova contratação da equipe do Sporting, de Lisboa (Portugal). Há 21 anos na Europa, o atleta da seleção brasileira deixou o Angers Vaillante, da França, para defender o clube lusitano. Natural do Ceará, Monteiro ocupa a 84ª posição do ranking mundial e vai se juntar à compatriota Bruna Takahashi (47ª ) na equipe do Sporting.

"Sempre acompanhei o clube, principalmente, nos últimos anos na Champions League. Sei da grandeza e o que a equipe representa. Senti que queria fazer parte deste projeto desde a primeira conversa que tivemos", revelou o mesatenista em entrevista ao site do Sporting.

Consagrado atleta brasileiro, Thiago Monteiro, reforça #TénisdeMesaSCP 🏓



🗣 “É uma honra assinar por este Clube. Sempre acompanhei o Sporting CP e nos últimos anos tenho estado atento ao ténis de mesa, principalmente na ETTU Champions League”.



Bem vindo, Leão 🦁 pic.twitter.com/ERgCyFR7Ai — Sporting CP - Modalidades (@SCPModalidades) August 12, 2020

O brasileiro já participou de três edições olímpicas (Atenas 2004, Pequim 2008 e Londres 2012) e tem quatro ouros pan-americanos, um em duplas (Santo Domingo 2003) e três por equipes (Rio de Janeiro 2007, Guadalajara 2011 e Toronto 2015).

Atual campeão português, o Sporting disputa a temporada da Liga dos Campeões da Europa de Tênis de Mesa. A fase de grupos da Liga dos Campeões da modalidade começam em novembro e o primeiro adversário do time luso será o TTSC UMMC, da Rússia.