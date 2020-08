Nadador Brandonn Almeida testa positivo para covid-19

O nadador brasileiro Brandonn Almeida testou positivo para o novo coronavírus (covid-19). Atualmente o atleta está com a delegação brasileira que viajou no último final de semana para se juntar à Missão Europa do Comitê Olímpico do Brasil (COB), em Portugal.

O COB confirmou, através de nota oficial, a existência do caso. Mas não informou o nome do atleta, que seria o primeiro participante do grupo que seguiu para os treinos no Velho Continente a testar positivo para coronavírus. Segundo a entidade, os 40 membros recém-chegados à Europa foram testados e 39 tiveram resultados negativos. Os membros da equipe que estiveram em contato com Brandonn foram testados novamente e todos apresentaram resultados negativos.

O nome do atleta foi informado à Agência Brasil pelo jornalista e treinador Alexandre Pussieldi, que “confirmou o nome do nadador diretamente com a equipe brasileira”.

O técnico disse que tinha a informação desde a última segunda-feira (10). “Mas optei por aguardar a confirmação da contraprova para dar a notícia. Foi o acerto que fiz com o pessoal do COB”, declarou.

O atleta está assintomático e seguirá em isolamento pelos próximos 14 dias no CT do Rio Maior, sede da equipe brasileira de natação em Portugal. Depois, novos exames serão feitos. E, caso os resultados sejam negativos, o nadador será liberado.