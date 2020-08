Natação: dupla brasileira atravessa o Canal da Mancha

Na última quinta-feira (30), a dupla brasileira formada por Mariana Chevalier e Marcio Junqueira completou a travessia do Canal da Mancha. Os dois finalizaram a prova com pouco mais de dez minutos de diferença. A nadadora do Clube Curitibano, de 16 anos, completou o trajeto em 11h55min e se tornou a mais jovem brasileira a finalizar a prova: “Minha ideia era fazer a travessia só em 2022. Mas consegui essa vaga depois de uma desistência. Então, acabou juntando essa oportunidade com a minha boa preparação e, graças a Deus, deu tudo certo”, disse a atleta à Agência Brasil.

O recorde anterior era de Kay France que tinha 17 anos na travessia realizada em 1979. Para concluir a prova, que normalmente tem um trajeto de aproximadamente 35 quilômetros, entre o sul da Inglaterra e o norte da França, a nadadora curitibana treinou durante mais de seis meses.

“Posso dizer que as primeiras 10 horas foram relativamente tranquilas. Estava bem-adaptada à água gelada. Acabei encontrando muitas águas-vivas. Sofri várias queimaduras. Mas já sabia que isso poderia ocorrer. A parte mais difícil foi o final, as últimas duas horas. Pequei uma correnteza na chegada à França. Faltavam cerca de quatro quilômetros e acabei ficando presa, sem conseguir sair do lugar”. A temperatura da água, no dia, estava entre 14 e 18 graus.

Já o capixaba Marcio Junqueira completou a prova em 11h44min, e se tornou o primeiro nadador do estado a finalizar a prova que é considerada o Everest das maratonas aquáticas.

“Prova muito difícil. Passei também pelo cardume de águas-vivas. Foram muitas queimaduras. O plano de hidratação foi perfeito com a nutricionista. Dobrarmos o carboidrato foi essencial. Na França, a correnteza estava muito forte. A conversa com o técnico e o barqueiro foi determinante para evitarmos nadar uma distância maior”, disse o atleta, de 48 anos, à Agência Brasil.