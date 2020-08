Paradesporto: ex-líder do ranking mundial de bocha morre aos 25 anos

Sem confirmar a causa, a Associação Paralímpica Britânica (BPA, na sigla em inglês) confirmou nesta segunda-feira (17) a morte do paratleta Jacob Thomas, de 25 anos. Nascido no País de Galês, Thomas era portador da distrofia muscular de Duchenne, doença que causa fraqueza progressiva.

All at ParalympicsGB are saddened to hear of the passing of boccia player and London 2012 Paralympian Jacob Thomas who has died at the age of 25. — ParalympicsGB (@ParalympicsGB) August 17, 2020

Na categoria BC3 (aquela na qual os competidores necessitam do apoio do calheiro para o lançamento das bolas), ele chegou a ocupar a liderança do ranking mundial da modalidade entre os anos de 2015 e 2016. Jacob Thomas foi prata e bronze no Mundial de 2014, e esteve na edição de Londres dos Jogos Paralímpicos, em 2012.