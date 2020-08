Quatro equipes buscam primeira vitória na LNF 2020 nesta segunda-feira

Dois jogos movimentam a noite de hoje (31) na Liga Nacional de Futsal (LNF). O Corinthians recebe o Praia Clube pelo grupo A da competição, às 18h (horário de Brasília). Na sequência, às 20h30, o Cascavel estreia na edição deste ano em um duelo paranaense contra o Marreco, em Francisco Beltrão (PR). A partida é válida pelo grupo B. As quatro equipes buscam a primeira vitória no torneio.

O Timão estreou com derrota para o Magnus Sorocaba, por 7 a 4, na última sexta (28), também em casa. O Praia, por sua vez, largou na LNF com um empate por 1 a 1 com o Real Brasília, na capital federal. A equipe de Uberlândia (MG) fará a segunda partida consecutiva longe de seus domínios.

No outro jogo desta segunda (31), o Cascavel jogará pela segunda vez desde a retomada das atividades, após a paralisação por conta da pandemia do novo coronavírus (covid-19). Apesar de ser a estreia na LNF, a equipe esteve em quadra pelo Campeonato Paranaense na última quarta (26), vencendo o Chopinzinho por 3 a 0. Já o Marreco tenta a reabilitação após a derrota do último dia 23, por 2 a 0, para o Atlântico, em Erechim (RS). O duelo teve transmissão ao vivo da TV Brasil.

Três jogos movimentaram o fim de semana pela LNF. No sábado (29), jogando em Pato Branco (PR), o atual bicampeão Pato foi superado pelos catarinenses do Jaraguá, de virada, por 4 a 3. No domingo (30), em clássico do interior paulista, o Magnus derrotou a Intelli por 3 a 2, em Votorantim (SP), partida transmitida ao vivo pela TV Brasil. No mesmo dia, em Umuarama (PR), a equipe da casa também fez 3 a 2 no Joaçaba, de Santa Catarina.

Confiira AQUI a tabela de classificação da Liga Nacional de Futsal.