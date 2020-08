Santa Cruz e Salgueiro empatam no primeiro duelo da final pernambucana

Santa Cruz e Salgueiro se encontraram neste domingo (2) no Estádio Cornélio de Barros, a 500 km de Recife, para disputarem o primeiro jogo da grande decisão do Campeonato Pernambucano. E o resultado foi um empate em 1 a 1.

FIIM DE JOGO!



O Carcará empata a primeira partida da Final do Campeonato Pernambucano. A decisão ficará para esta quarta-feira (05) às 21h30 no Estádio do Arruda.



A partida da volta terá transmissão pela Globo. Não podemos parar, vamos com tudo! 🇧🇬🦅👊🏻



Vai Pra Cima Deles. pic.twitter.com/BsUqpBrLEM — Salgueiro Atlético Clube (@salgueiroacpe) August 2, 2020

Dono da casa, o Carcará saiu na frente com Renato Henrique, após falha do goleiro Maycon Cleiton aos 13 minutos do primeiro tempo. Mas o Salgueiro mal teve tempo para comemorar, pois dois minutos depois o capitão Danny Morais, de cabeça, empatou o jogo para o Santa Cruz.

As equipes voltam a campo, na próxima quarta-feira (5), a partir das 21h30, no Estádio Arruda. Não há vantagem para nenhum dos lados. Assim, caso a partida termine novamente empatada, a decisão vai para a disputa de pênaltis. O Santa tenta, de forma invicta, o 30º título de sua história. Já o Salgueiro luta por uma inédita conquista para o interior.