Série B: Juventude vira para cima do CRB e vence na estreia

Na manhã deste sábado (8), o Juventude voltou à Série B, depois de ter disputado a terceira divisão do futebol brasileiro em 2019, e venceu por 2 a 1 o CRB, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

Embalado pela conquista do título estadual no meio da semana em cima do CSA, o maior rival, o time alagoano abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo. O centroavante Léo Gamalho escorou de cabeça o cruzamento do Erik e abriu o placar. Aos 10, os donos da casa tiveram uma chance de empatar com um pênalti. Só que Renato Cajá bateu no canto esquerdo e o goleiro Victor Souza faz a defesa. O camisa 10 da equipe da casa se redimiu aos 34 minutos. Ele pegou um rebote de fora da área e, depois da bola desviar no zagueiro Xandão, empatou a partida.

A virada dos gaúchos veio aos 11 minutos da etapa final. O CRB errou na saída de bola e Breno, livre na área, bateu na saída do goleiro e virou o jogo.

Os visitantes ainda tiveram dois motivos para reclamar da arbitragem. Um pênalti não marcado aos 41 minutos e um gol que teria sido mal anulado aos 45 da etapa final.

Mas o placar ficou assim mesmo: 2 a 1 para o Juventude. Na próxima rodada, os gaúchos vão à São Luís, na terça-feira (11), para enfrentar o Sampaio Corrêa, no Castelão, às 19h15. Na quarta-feira (12), o CRB recebe o Oeste, no Rei Pelé, às 17h.

Outros jogos

A abertura da Série B dessa temporada aconteceu nesta sexta-feira (7) com duas partidas. O Cuiabá recebeu o Brasil de Pelotas, na Arena Pantanal. Apesar de, no último lance da partida, Fabrício, atacante da equipe mato-grossense, ter acertado a trave, os dois times não conseguiram tirar o 0 a 0 do placar.

Se nessa partida faltaram gols, no outro jogo da noite, eles sobraram. Na Arena Batistão, em Aracaju, Confiança e Paraná Clube empataram em 2 a 2. A equipe do sul abriu vantagem com gols de Renan Bressa e Mosquito, um em cada etapa da partida. Os donos da casa reagiram com um gol de Danilo Peres e empataram aos 50 minutos da etapa final com um chutaço de Iago.

Na terça-feira (11), o Brasil de Pelotas recebe a Ponte Preta, no Bento Freitas, às 19h15. O Cuiabá visita o América, no Independência, em Belo Horizonte, às 21h30. O Paraná joga em casa contra o Avaí, no Durival de Brito, às 20h30. E o Confiança vai até Araraquara para enfrentar o Botafogo, na Fonte Luminosa, às 19h15.