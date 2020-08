Sesi Bauru e Montes Claros América investem pesado em reforços

A líbero dominicana Brenda Castillo é o mais novo reforço do Sesi Vôlei Bauru para a temporada 2020/2021. Esta será a segunda passagem de Castillo no clube: a primeira foi no período 2016/2017. A jogadora, uma das melhores da posição no mundo, é titular da seleção da República Dominicana. No ano passado, ela foi o destaque da equipe, na conquista da medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima (Peru), a primeira do país caribenho em 16 anos. A contratação de Castillo foi anunciada pelo Sesi Bauru no último sábado (1).

“É um grande orgulho e me enche de satisfação voltar a Bauru. É uma equipe muito profissional, que sempre me deu muita atenção. Além disso, meus colegas, fãs e o município, que é super tranquilo, contaram muito também. Sou muito grata”, revela Castillo, eleita a melhor líbero na Olimpíada de Londres (2012). (20 em 2012, foi eleita a melhor atleta da posição.

Nesta segunda-feira (03), a oposta chilena Pamela Sanabio, ex-jogadora do Fluminense, também acertou com o clube paulista. Castillo e Sanabio se juntam agora a outras seis reforços já anunciados pelo time paulista: as levantadoras Dani Lins e Carol Leite, as centrais Adenízia, Mayhara e Mara e a ponteira/oposta Tifanny. No comando do time está o técnico: Anderson Rodrigues.

Masculino

O Montes Claros América confirmou ontem (2) o retorno do experiente líbero Tiago Brendle, de 34 anos, ex-Seleção Brasileira. Além do defensor, ex- Sesc Rio, a equipe mineira já conta com o levantador Rodriguinho, ex-Sada Cruzeiro, para a próxima temporada.

O líbero Pureza, de 24 anos, também mudou de equipe. Ex-jogador do Sesi/SP fechou é o mais novo contratado do Azulim/Gabarito/Uberlândia.

Europeu

O oposto André Saliba está de partida para Portugal, onde irá jogar no Sporting. Além dele, o time europeu já havia se acertado com os centrais brasileiros Victor Hugo e Éder Levi, e o oposto PV. Na Grécia, o Panathinaikos oficializou, no domingo (2), a permanência do central brasileiro Lucas Rangel.