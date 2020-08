Treze avança e garante clássico de Campina Grande na final paraibana

O Clássico dos Maiorais, como é conhecido o duelo entre os principais clubes de Campina Grande (PB), decidirá o Campeonato Paraibano deste ano. Nesta quarta-feira (5), o Treze se garantiu na final ao vencer o Botafogo de João Pessoa por 2 a 0, devolvendo o placar da partida de ida, e classificando-se nos pênaltis. Na final, o Galo da Borborema terá pela frente o Campinense, maior rival. As datas e horários das partidas ainda serão anunciadas pela Federação Paraibana de Futebol (FPF).

O zagueiro Fred, contra, e o atacante Ermínio balançaram as redes no tempo normal para o Treze, que atuou em casa. Na disputa de pênaltis, o lateral Kellyton, do Botafogo, teve a cobrança defendida pelo goleiro Jefferson. O zagueiro Nilson Júnior, do Galo, bateu a penalidade decisiva, que definiu o placar em 5 a 4.

O Treze volta a uma final três anos após o vice-campeonato de 2017. A equipe alvinegra, dona de 15 títulos paraibanos, não conquista o Estadual desde 2011. Com a classificação à decisão, o Galo ainda se garantiu na Copa do Brasil do ano que vem, assim como o Campinense, que, na terça-feira (4), passou pelo Sousa, também nas penalidades.

Enquanto o Treze aguarda a confirmação de quando fará as finais do Paraibano com o Campinense, o Botafogo volta as atenções para a Série C do Campeonato Brasileiro. O Belo estreia no domingo (9), às 20h (de Brasília), contra o Ferroviário, em Fortaleza.