TV Brasil transmite Liga Nacional de Futsal 2020

A TV Brasil exibe as partidas da temporada 2020 da Liga Nacional de Futebol (LNF) a partir deste domingo (23), semanalmente, sempre às 11h. A emissora pública fez uma parceria com a organização do campeonato para transmitir, ao vivo, as disputas da competição, com exclusividade em televisão aberta, na edição que comemora os 25 anos do torneio.

O jogo de abertura das transmissões da TV Brasil é o clássico interestadual entre o atual campeão da Taça Brasil de Clubes, Atlântico Erechim (RS) x Marreco Futsal (PR), direto do ginásio do Clube Esportivo e Recreativo Atlântico, em Erechim/RS.

Com narração de Ramiro Ruschel, o duelo tem os comentários do ex-jogador Choco, craque da Seleção Brasileira de Futsal, as reportagens de Adriene Lacerda, e a participação especial do influenciador digital Rodrigo Saldanha.

As emoções pela conquista da LNF2020 ganham as telinhas todos os domingos, às 11h, para todo o país por meio das emissoras parceiras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). Os confrontos também serão transmitidos por streaming pelo site da TV Brasil.

Aquecimento

Como aquecimento para a atual temporada do campeonato, o canal público apresentou, desde o final de maio, mais de 20 partidas do ano anterior nas manhãs de domingo com os principais duelos que marcaram a última competição. A atração é um dos novos conteúdos especiais da programação da TV Brasil que busca ampliar a cobertura de torneios esportivos.

"Muito orgulho poder contribuir para o esporte do país, dando uma 'janela' na TV Brasil - que hoje está entre as 10 emissoras mais assistidas entre TVs abertas e fechadas - à modalidade mais praticada - o futsal - que é, sem dúvida, parte de uma política pública que transcende o tempo. Desejamos sucesso a todos nesta nova temporada e agora, na TV Brasil - a sociedade nos agradecerá", disse Denilson Morales da Silva, Diretor de Conteúdo e Programação da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que faz a gestão do canal.

Fórmula de disputa

Considerada a principal competição da modalidade no mundo, a Liga Nacional de Futsal (LNF) conta atualmente com equipes de cinco estados brasileiros: São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul; além do Distrito Federal, representado pelo Real Brasília, que fará sua estreia na edição 2020 da LNF.

Marcado pelo equilíbrio e alto nível técnico, o campeonato desse ano reúne 21 clubes na luta pelo título. Nesta temporada, excepcionalmente em razão da pandemia, o calendário foi adiado e a fórmula de disputada modificada para atender às novas datas da competição.

Os times estão divididos em três grupos de sete, enfrentando-se em turno e returno, para que os cinco melhores de cada chave, mais o melhor sexto colocado no geral, possam compor as 16 equipes que disputarão o playoff.

As partidas de oitavas, quartas, semifinais e finais, serão definidas em jogos de ida e volta, com a vantagem do empate na prorrogação e segundo jogo em casa para os clubes de melhor campanha na primeira etapa. Ao todo, o torneio deve ter mais de 150 partidas.

Atletas da seleção

Atual bicampeão da modalidade, o Pato Futsal fará a abertura da competição contra a também equipe paranaense Campo Mourão. Com atletas renomados, incluindo o capitão da Seleção Brasileira, Rodrigo Hardy, o Magnus Futsal destaca-se como um dos favoritos ao título, juntamente do JEC/Krona e das tradicionais equipes do Carlos Barbosa e Corinthians.

Os maiores campeões da Liga Nacional de Futebol (LNF), que começou em 1996, são o gaúcho Carlos Barbosa, cinco vezes campeão, e o A.D. Jaraguá que levou a taça para Santa Catarina em quatro oportunidades.

Acompanhe a classificação da Liga Nacional de Futebol