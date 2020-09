Avaí/Kindermann aplica maior goleada deste Brasileiro Feminino: 9 a 0

A maior goleada da edição deste ano da Série A1 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino é do Avaí/Kindermann. Nesta quinta-feira (10), em casa, o time de Caçador (SC) fez 9 a 0 no Audax pela oitava rodada da competição. As atacantes Lelê (três), Duda (dois) e Catyellen, a zagueira Carla, a volante Camila e a meia Suzana balançaram as redes no estádio Carlos Alberto Costa Neves.

O triunfo do próprio Avaí/Kindermann sobre o Vitória, por 7 a 0, na primeira rodada do campeonato, era a mais elástica de 2020. Na quinta rodada, o Minas Brasília repetiu o placar para cima da Ponte Preta. Na quarta-feira (9), a marca também foi igualada pelo São Paulo, sobre a mesma Macaca. Agora, as catarinenses retomam o posto de maior goleada do torneio, de forma isolada.

A vitória levou a parceria entre os clubes de Florianópolis e Caçador ao quarto lugar, com os mesmos 16 pontos do Palmeiras, ficando na frente pelo saldo de gols (19 a 9). Com 24 gols, o time tem o ataque mais positivo do Brasileiro. A equipe de Osasco (SP), com um só ponto, está na 14ª e antepenúltima posição, na zona de rebaixamento. Esse foi o segundo jogo das paulistas após a parceria firmada com o Juventus, representante do estado na Série A2 (segunda divisão).

O Avaí/Kindermann abriu o placar aos quatro minutos, com Catyellen. A atacante dominou na entrada da área e bateu na saída da goleira. Aos 15, a zagueira Simeia fez o desarme pelo meio, Catyellen puxou o contra-ataque e abriu para Duda. A atacante tocou de primeira para Lelê, que mandou para as redes. O terceiro saiu aos 26, em cobrança de pênalti de Duda. Já aos 39, a lateral Bruna Calderan cruzou pela direita e Lelê, de cabeça, marcou o quarto.

O ritmo das Leoas não arrefeceu no segundo tempo. Aos três minutos, Bruna cruzou por baixo, a zaga não cortou e Camila apareceu na área para finalizar. O sexto gol saiu aos 19, em mais uma triangulação, envolvendo Duda, Camila e Lelê, que chutou da entrada da área. Aos 33, Duda bateu escanteio e Carla, de cabeça, ampliou. Quatro minutos depois, a lateral Thaíni avançou pela esquerda e cruzou rasteiro para Suzana fazer o oitavo. E aos 42, após uma bola roubada na intermediária, Duda arrematou no canto para encerrar o placar.

As equipes voltam a campo no domingo (13), às 15h (horário de Brasília). O Avaí/Kindermann recebe o São Paulo, enquanto o Audax joga em casa contra a Ponte Preta, em duelo entre desesperados.

Goleada cabulosa

Outras duas partidas encerraram a oitava rodada da Série A1 nesta quinta. No Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte, o Cruzeiro se reabilitou das derrotas para Grêmio e Corinthians e superou o Vitória por 4 a 0. A vitória levou as Cabulosas ao 10º lugar, com 12 pontos, e manteve o Rubro-Negro na penúltima posição, sem pontos. O time baiano é o único que ainda não marcou gols no torneio.

A Raposa saiu na frente logo aos nove minutos, em jogada que envolveu as três atacantes do time. Após lançamento de Micaelly, Vanessa avançou e, na saída da goleira Yanne, rolou para Kim abrir o placar. Nos acréscimos do primeiro tempo, Vanessa recebeu outra bola em velocidade, chegou nela antes de Yanne e tocou para Micaelly. Com o gol escancarado, a atacante cortou a marcadora antes de finalizar.

O terceiro saiu aos três minutos da etapa final. Após um cruzamento pela direita e um bate-rebate na área em que a bola parou na trave e na goleira, a atacante Mariana conferiu para as redes. Aos 24, nova bola alçada na área, desta vez pela esquerda. A meia Duda ajeitou de cabeça e a zagueira Mayara fechou o marcador.

O próximo compromisso do Cruzeiro é segunda-feira (14), às 19h, contra o Flamengo, no Rio de Janeiro. O Vitória joga um dia antes, às 15h, em Araraquara (SP), diante da Ferroviária.

Cai o último invicto

No Sesc Campestre, em Porto Alegre, o Corinthians se manteve na cola do líder Santos ao vencer, com autoridade, o Internacional por 4 a 0, no jogo que encerrou a rodada. O Alvinegro foi aos mesmos 21 pontos das Sereias, que estão à frente pelo saldo de gols (17 a 15). As Gurias Coloradas perderam a invencibilidade e permanecem com 15 pontos, na sexta posição.

O Timão inaugurou o placar aos 12 minutos, em jogada que envolveu três meio-campistas. Andressinha cobrou falta na pequena área, Gabi Zanotti ajeitou de cabeça na segunda trave e Ingryd mandou para as redes. As paulistas ampliaram aos 25, com Gabi Zanotti recebendo da atacante Adriana e batendo no canto. Aos 33, de pênalti, Adriana ampliou a vantagem.

No segundo tempo, a partida ficou mais truncada. Ainda assim, o Corinthians chegou ao quarto gol. Aos 32 minutos, após a troca de passes na entrada da área, a atacante Gabi Nunes abriu para Gabi Zanotti na linha de fundo, à direita. A meia cruzou rasteiro para a área e a atacante Gabi Portilho aproveitou a indecisão da zaga colorada para definir o placar.

Inter e Corinthians jogam novamente no domingo. O Colorado atua outra vez em casa, contra o Iranduba, às 18h. Mais cedo, às 14h, o Timão recebe o Grêmio no Parque São Jorge.

