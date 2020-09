Bayern conquista Supercopa da Alemanha, seu 5º título em 2020

O Bayern de Munique desperdiçou uma vantagem de dois gols e precisou da sorte de Joshua Kimmich para desempatar aos 37 do segundo tempo e bater o Borussia Dortmund por 3 a 2 na Supercopa da Alemanha nesta quarta-feira (30), vitória que garantiu ao clube o quinto título do ano.

Kimmich roubou a bola no meio-campo, tabelou com Robert Lewandowski e sua finalização ainda foi bloqueada antes de voltar para seu próprio e pé e morrer no fundo da rede.

“Não foi fácil, especialmente no segundo tempo. Nós liderávamos por 2 a 0, e então nós mesmos dificultamos a nossa vida”, disse o técnico do Bayern, Hansi Flick, que assumiu em novembro e desfruta de 10 meses sensacionais no comando da equipe.

“O que conta é que ganhamos o jogo. De resto precisaremos melhorar no domingo [contra o Hertha Berlim]”, acrescentou.

O Bayern, disposto a se recuperar da surpreendente derrota de 4 a 1 para o Hoffenheim no último domingo, que encerrou uma série invicta de 32 partidas, abriu rapidamente 2 a 0 com gols de Corentin Tolisso, aos 18, e Thomas Müller, aos 32.

O Dortmund diminuiu com Julian Brandt e empatou com Erling Haaland, já no segundo tempo. O norueguês poderia ainda ter virado o placar, não fosse o goleiro Neuer, mas Kimmich garantiu a vitória do Bayern no final.

A equipe da Baviera também conquistou em 2020 o Campeonato Alemão, a copa nacional, a Liga dos Campeões e a Supercopa da Europa.