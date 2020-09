Campeão do NBB pelo Bauru, Demétrius assume basquete do Corinthians

Demétrius Ferraciú é o novo técnico do time de basquete masculino do Corinthians. Campeão da edição 2016/2017 do Novo Basquete Brasil (NBB) pelo Bauru, o treinador de 47 anos foi anunciado pelo Timão nesta quarta-feira (2). Ele chega um dia após o Alvinegro anunciar que disputará o NBB 2020/2021, com início em 14 de novembro.

O clube deu pistas nesta terça (1º) da chegada de Demétrius . Em postagem no Instagram, publicou fotos da equipe de basquete do final dos anos 80. Todas com a presença do novo técnico, que foi armador do Corinthians.

O treinador é o primeiro nome oficializado pelo Timão para a próxima temporada. Em agosto, o clube anunciou a participação no Campeonato Paulista de basquete, mas, que utilizaria o time sub-19. O Alvinegro também confirmou, no mês passado, a saída do técnico Bruno Savignani, que dirigiu a equipe profissional nas últimas três temporadas.

Demétrius chega ao Parque São Jorge após dirigir o Bauru nas cinco edições anteriores do NBB. Além do título em 2016/17, conduziu o time do interior paulista em 2015, quando a equipe foi vice-campeã da Liga das Américas -atual Champions League, a "Libertadores" do basquete. Ele também foi auxiliar da seleção brasileira masculina nas Olimpíadas de 2012 e 2016 e na Copa do Mundo de 2014.

O basquete corintiano foi reativado no fim de 2017. Na primeira temporada, a equipe foi campeã da extinta Liga Ouro, à época uma espécie de segunda divisão do NBB, ascendendo à principal liga do país. No retorno à elite, alcançou o sexto lugar, classificando-se para a Liga Sul-Americana, onde foi vice-campeão em 2019. Nesse mesmo ano, ficou em segundo no Campeonato Paulista. O time ocupava o sétimo lugar da edição 2019/20 do NBB quando o torneio foi encerrado precocemente, devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19).